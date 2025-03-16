كهرباء الشارقة تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - دشنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة محطة المطار في منطقة أم فنين أكبر محطة فرعية في الشبكة بجهد 220 ك.ف بتكلفة تتجاوز 500 مليون درهم . تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة سيمنز للطاقة وشركة المشاريع العامة للمقاولات الميكانيكية والكهربائية.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة أن الهيئة مستمرة في مواصلة تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في كافة المناطق وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل المستمر على تطوير الخدمات مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير العالمية لضمان الجودة والكفاءة وتشغيل المحطة بأعلى المواصفات وأحدث الأنظمة والتقنيات لضمان الاستدامة والموثوقية في توفير الطاقة.

وأشار إلى أن محطة المطار التي تم تشغيلها تتضمن أربعة محولات كهربائية بقدرة 400 ميغا فولت أمبير 220/132 ك.ف. بالإضافة إلى أربعة محولات بقدرة 75 ميغا فولت أمبير 132/33 ك.ف. مما يوفر قدرة إجمالية تزيد عن 1200 ميغاوات من الطاقة الموثوقة لتغذية المناطق الحيوية من مدينة الشارقة وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.



وتوقع أن تسهم المحطة الجديدة في تعزيز قدرة شبكة الشارقة الكهربائية وأن تلعب دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي والتطور العمراني في المدينة .



وأكد المهندس عبدالله الكوس نائب مدير إدارة نقل الطاقة أن تدشين محطة المطار يمثل إنجازاً كبيراً يعكس التزام الهيئة بتوفير بنية تحتية متطورة وموثوقة للطاقة في الشارقة مشيداً بجهود فرق العمل لإنجاز هذا المشروع وفق أعلى المعايير لافتاً إلى أن المحطة الجديدة ستلعب دوراً مهماً في تعزيز استقرار شبكة الكهرباء في المدينة ودعم مسيرة النمو والتطور في مختلف القطاعات.