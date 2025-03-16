الامارات | نظام ذكي يكتشف عيوب الحركة في «التصلب المتعدد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق بحثي من جامعة خليفة، بالتعاون مع باحثين من جامعة كامبريدج ومركز هارلي ستريت الطبي، في ابتكار نظام ذكي للاكتشاف المبكر لعيوب الحركة وتتبع التطور في حالات التصلب المتعدد عبر أنظمة استشعار الحركة المعتمدة على المولدات النانوية للكهرباء الاحتكاكية، ما يعزز عملية التشخيص وتصميم استراتيجيات علاجية حسب احتياجات كل مريض. وركز المشروع البحثي على تعزيز وتشخيص وإدارة الاضطرابات الحركية الناجمة عن التصلب المتعدد، عبر تكنولوجيا مبتكرة لرصد الحركة والخطوات وتحسين رعاية المرضى، حيث تتيح تكنولوجيا المولدات النانوية للكهرباء الاحتكاكية تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهرباء، ما يوفر حلاً واعداً لتحديات علاج التصلب المتعدد، خصوصاً في ظل استمرارية ارتفاع مستويات انتشار اضطرابات الحركة عالمياً، وحصل المشروع على جائزة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد بالدولة. ويضم الفريق البحثي المشرف على المشروع، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء في جامعة خليفة الدكتور تشارالامبوس بيتساليديس، وكلاً من رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة البروفيسور ليونتيوس هاجيلونتاديس، ومدير معهد طب الأعصاب بمركز هارلي ستريت الطبي في أبوظبي البروفيسور باسم إيراهيم يموت، وبروفيسور الأمير فيليب للتكنولوجيا في جامعة كامبريدج الدكتور جورج مالياراس.