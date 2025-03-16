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الامارات | جامعة الإمارات تناقش استثمار الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية

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إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

  • الامارات | جامعة الإمارات تناقش استثمار الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية 1/2
  • الامارات | جامعة الإمارات تناقش استثمار الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة ورشة تدريبية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والمهارات الوظيفية في تصفير البيروقراطية»، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين، بما يتماشى مع برنامج الإمارات «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وأكد مدير الجامعة بالإنابة، الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، أهمية استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقليل التعقيدات الإدارية، مشيراً إلى أن تبني الحلول الرقمية يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والاستدامة.

فيما استعرض الخبير في تصفير البيروقراطية، الأستاذ الدكتور نزار زكي، سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية في المؤسسات، موضحاً كيف يمكن توظيف الأنظمة الذكية في تحليل البيانات وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة. وتناولت الورشة التدريبية آليات قياس البيروقراطية وتحديد المعوقات، مع التركيز على دور النماذج اللغوية الكبيرة في الأتمتة واتخاذ القرار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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