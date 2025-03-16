الامارات | رئيس الدولة ونائباه: الطفولة أساس صلب لبناء إنسان يصنع مستقبلاً أفضل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مواصلة تعزيز نهج دولة الإمارات الراسخ في الاهتمام بالطفل، على المستويات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية والثقافية.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»: «الإنسان رهاننا لصنع المستقبل الأفضل لوطننا، والطفولة الأساس الصلب لبناء هذا الإنسان وإعداده للإسهام الفاعل في مسيرة تقدمنا».

وأضاف سموه: «وفي يوم الطفل الإماراتي نجدّد العزم على مواصلة تعزيز نهجنا الراسخ في الاهتمام بالطفل، على المستويات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية والثقافية، وصيانة حقوقه وهويته».

وتابع سموه: «حماية الطفل والارتقاء به مسؤولية مجتمعية مشتركة، نعمل على تعزيزها، وتعميق الوعي بها في مجتمعنا».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مستقبل الوطن مرهون بالاهتمام بالإمكانات العظيمة التي يحملها كل طفل في بلادنا.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في كل طفل تكمن بذرة.. بذرة لأحلام وإنجازات وإمكانات مهولة، إما أن تنمو هذه البذرة لتصبح شجرة وارفة مثمرة معطاءة، وإما أن تتلاشى وتذوي البذرة في بدايتها نتيجة الإهمال وسوء العناية».

وأضاف سموه: «أطفالنا اليوم هم الرجال والنساء الذين سيحملون ويحمون ويبنون مستقبل بلادنا».

وتابع سموه: «مستقبلنا مرهون باهتمامنا ببذرة الإمكانات العظيمة التي يحملها كل طفل في بلادنا».

كما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «يوم الطفل الإماراتي مناسبة نعزز فيها وعي المجتمع بحقوق الطفل واحتياجاته».

وأضاف سموه: «الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن، والإمارات حرصت على وضع التشريعات والاستراتيجيات التي تهدف إلى رعاية الطفل اجتماعياً وصحياً وتعليمياً، وحمايته وصيانة حقوقه».

محمد بن زايد:

• نواصل نهج الإمارات الراسخ في الاهتمام بالطفل اجتماعياً وصحياً ونفسياً وتعليمياً وثقافياً.

محمد بن راشد:

• أطفالنا اليوم هم الرجال والنساء الذين سيحملون ويحمون ويبنون مستقبل بلادنا.

منصور بن زايد:

• الإمارات حرصت على وضع تشريعات تهدف إلى رعاية الطفل وحمايته وصيانة حقوقه.