الامارات | مكتوم بن محمد: أدام الله الإمارات عائلة واحدة تجمعها المحبة ويقوّيها التواصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات عائلة واحدة تجمعها المحبة ويقوّيها التواصل، مشددا سموه على أن مجتمعنا سيبقى بروابطه المتينة من الأخوة والمحبة، نموذجاً ملهماً للتلاحم ومنارة للتسامح.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت بلقاء نخبة من أبناء الوطن خلال زيارتي لمجلس الأخ هشام القاسم في دبي، حيث تبادلنا التهاني بشهر رمضان المبارك واحتفينا بهذا الشهر الفضيل".

وتابع سموه قائلا: "سيبقى مجتمعنا، بروابطه المتينة من الأخوة والمحبة، نموذجاً ملهماً للتلاحم ومنارة للتسامح".

وختم سموه: "أدام الله الإمارات عائلة واحدة تجمعها المحبة ويقوّيها التواصل".