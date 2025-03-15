فتح باب التسجيل في "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"، الذي يعدّ الأكبر من نوعه عالميًا.

يتنافس المشاركون في أربع فئات رئيسية: الصور الفنية، الفيديوهات القصيرة، البرمجة، والألعاب الإلكترونية، على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم.

يتيح التحدي الفرصة لمهندسي الأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Prompt Engineering) من مختلف أنحاء العالم لاستعراض مهاراتهم في توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لابتكار محتوى جديد في وقت محدد، باستخدام أدوات مثل "شات جي بي تي" و"ميد جورني" وغيرها.

سيكون باب التسجيل مفتوحا حتى 22 مارس 2025 عبر الموقع الرسمي للتحدي: ‏www.challenge.dub.ai/en.

سيتم اختيار 24 متسابقًا من بين المشاركين في المرحلة الأولى عبر نظام التصويت، ليتأهلوا إلى النهائيات التي ستُقام في 22 و23 أبريل 2025 ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".

خلال النهائيات، سيتنافس المتأهلون في اليوم الأول ضمن مجموعات من 6 مشاركين لكل فئة، حيث تقوم لجنة تحكيم متخصصة بتقييم الأعمال وفق 3 معايير رئيسية: الدقة، الجودة، والسرعة. في اليوم الثاني، ستقام الجولة النهائية بمشاركة 3 متنافسين من كل فئة، ليتم تتويج الفائزين في الفئات الأربع.

وأكد سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أن التحدي يمثل منصة عالمية تجمع أبرز المواهب والمهارات في مجالات البرمجة والفن والألعاب والفيديو، مشيرًا إلى أن دبي أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار في الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر التحدي فرصة للمشاركين لتوسيع شبكاتهم المهنية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال المتنامي.

شهدت الدورة الأولى من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" مشاركة آلاف المتنافسين من نحو 100 دولة، وتأهل منهم 30 متسابقًا من 13 دولة، من بينها الإمارات، لبنان، مصر، الأردن، سوريا، المغرب، الهند، سنغافورة، جمهورية الدومينيكان، النمسا، فرنسا، إسبانيا، والمملكة المتحدة.