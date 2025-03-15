هزاع بن زايد يشدّد على المسؤولية المشتركة في رعاية الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على المسؤولية المشتركة في رعاية الأطفال.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التنشئة السليمة اليوم تعني مجتمعاً مستقراً ومزدهراً في المستقبل».

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان «في يوم الطفل الإماراتي، نشدّد على المسؤولية المشتركة في رعاية الأطفال، وتقديم كل أشكال الدعم الصحي والنفسي والتربوي لهم، فهم كنزنا الأغلى، وصون حقوقهم وهويتهم أولوية مطلقة تستحق أن تُسخر لها كافة الجهود والإمكانات».