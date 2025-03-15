الامارات | منصور بن زايد يشارك العلماء ضيوف رئيس الدولة وموظفي عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي مأدبة الإفطار الرمضاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة موظفي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والعلماء من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ومجلس التوازن..مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقيمت في “فندق قصر الإمارات” في أبوظبي.

وتبادل سموه والحضور التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والسعادة وأن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات قيادةً وشعباً.

كما تبادل سموه والحضور الأحاديث الودية حول أهمية تعزيز قيم التواصل والتراحم خلال الشهر الفضيل.

وأشاد العلماء والحضور "ببرنامج ضيوف رئيس الدولة" الذي تستضيف خلاله الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في شهر رمضان لهذا العام 20 عالماً من مختلف الدول وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان..فيما يغطي البرنامج الرمضاني جميع مناطق الدولة ويشمل محاضرات دينية وأمسيات رمضانية وفعاليات إنسانية إضافة إلى برامج إعلامية متنوعة تسهم في تعزيز أهداف "عام المجتمع" في الدولة.