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الامارات | طحنون بن زايد يبدأ يوم 17 مارس زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | طحنون بن زايد يبدأ يوم 17 مارس زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة 1/2
  • الامارات | طحنون بن زايد يبدأ يوم 17 مارس زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين القادم الموافق 17 مارس يعقد خلالها اجتماعات رسمية في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ومن المقرر أن تبحث هذه الاجتماعات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين كما ستتناول المناقشات التحديات الإقليمية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات والممتدة منذ عقود.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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