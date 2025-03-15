الامارات | خلال اتصال هاتفي.. منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بنجاح إطلاق القمر الصناعي "المنذر"

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اتصال هاتفي.. منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بنجاح إطلاق القمر الصناعي "المنذر" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة خلال اتصال هاتفي اليوم .. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة نجاح البحرين في إطلاق القمر الصناعي الأول "المنذر".
وأشاد سموه بالإنجاز العلمي الوطني الذي حققته المملكة والذي يجسد التقدم الذي تشهده..متمنياً للبحرين حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والنجاح في مختلف المجالات خاصة علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App