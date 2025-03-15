الامارات | محكمة أمن الدولة تقضي بالمؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت، أمس، محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (دائرة أمن الدولة)، بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ«عصابة بهلول»، ومعاقبتهم بعقوبات راوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهماً، والسجـن 15 سنـة لـ46 متهماً، والسجن خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم لـ16 متهـماً، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول)، تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محرمة واقتسام حصيــلتها في ما بينهم، من خلال فرض السطــوة وبسط النفــوذ في المناطق التي ينشطون فيها والترويج لنشاطهم الإجــرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة تُحظر حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحــايا، بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عليـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة عن هذه الجرائم، عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.