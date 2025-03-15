الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة متهمين عربيين بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وعاقبتهما بغرامة 10 آلاف درهم، مع منعهما من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاتهما أو بوساطة الغير إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومصادرة المخدرات التي ضبطت معهما وإبعادهما عن الدولة.

وطعن أحد المتهمين على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتعديل الحكم، وألغت تدبير الإبعاد بحقه، وأيدت معاقبته بالغرامة التي وردت في الحكم الابتدائي.