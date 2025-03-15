الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - إمارات الدولة (وام)

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والمهنّئين بالشهر المبارك، في قصر الزاهر.

وتقبّل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، التهاني والتبريكات من سمو ولي عهد أم القيوين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يعيده على دولتنا بنعمة الأمن والأمان، وأن يديم عليها الرفعة والتقدم والازدهار.

كما تقبل سموهما التهاني من الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والمهنئين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بالتقدم والازدهار واليمن والخير والبركة.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهاني بالشهر الفضيل، من الدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، وراشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وعمران خان، رئيس جامعة المدينة بعجمان.

وتبادل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة مع وجهاء وأعيان وأبناء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، داعين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها نعمة الأمن والأمان.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنّئين بشهر رمضان الكريم.

فقد تقبل سموّه التهاني والتبريكات من روبرت رينيز، قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية في الدولة، وإليكسي جلوناسيكيرا، قنصل عام سريلانكا، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، ومجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي. كما حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، الليلة الماضية، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة، لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

وتبادل سموه مع السفير البحريني التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بالدولة، ورجال الأعمال والتجار ومديري الهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة.

حضر الاستقبالات الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والمهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالشهر الفضيل من الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وكبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتوجَّه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من كبار المسؤولين.