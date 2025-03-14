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الامارات | الإمارات ترحب بإنجاز أرمينيا وأذربيجان مفاوضات السلام بينهما

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات ترحب بإنجاز أرمينيا وأذربيجان مفاوضات السلام بينهما 1/2
  • الامارات | الإمارات ترحب بإنجاز أرمينيا وأذربيجان مفاوضات السلام بينهما 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحبت دولة الإمارات بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا إنجازهما مفاوضات السلام بينهما، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة التاريخية جسور التواصل والحوار والاستقرار، وتحقق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، وفي منطقة القوقاز بشكل عام.

وأشارت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى أن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان الصديقان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية تفتح صفحة من التعاون المستدام والبنّاء.

وأكدت نسيبة على أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من أرمينيا وأذربيجان، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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