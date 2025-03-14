الامارات | «كهرباء دبي» تدعم «وقف الأب» بـ 20 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لإنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، حرص الهيئة على المساهمة في الحملات الرمضانية والمبادرات الإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كل عام، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتقديم يد العون للفئات الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم.

وقال: «تترجم حملة وقف الأب رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للعمل الخيري والإنساني المستدام الذي يمتد أثره إلى كل المجتمعات الأقل حظاً في العالم.. فخورون في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون جزءاً من هذا العمل الإنساني النبيل لتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، ويعزز موقع دولة الإمارات كنموذج ملهم في ترسيخ قيم بر الوالدين والتراحم والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع».

وأضاف سعيد محمد الطاير أن «مشاركة الهيئة في حملة (وقف الأب) تنبع من مسؤوليتنا المجتمعية، والتزامنا بمساعدة الفقراء والمحتاجين، كما أوصانا ديننا الحنيف، ودعم كل الجهود التي ترسخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات».