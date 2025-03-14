الامارات | «طرق دبي» تنفذ حملة تفتيشية على 14 وكالة سيارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة الطرق والمواصلات حملة تفتيشية شاملة على وكالات السيارات في إمارة دبي، بهدف التأكد من مدى التزامها بالإجراءات واللوائح المنظمة لإنجاز المعاملات وأرشفتها وفق المعايير المعتمدة، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز ثقتهم بالخدمات المقدمة.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، سعيد الرمسي: «شملت الحملة 14 وكالة سيارات في الإمارة، وركّزت على تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها: حصر الوكالات التي تمتلك صلاحيات إنجاز المعاملات ومكاتب تمثيلية لهيئة الطرق والمواصلات، والتدقيق على جودة الخدمات المقدمة من قبل الوكالات، والتأكد من اكتمال المستندات المطلوبة لإنجاز المعاملات وضمان أرشفتها بشكل صحيح، ومراجعة صلاحيات الموظفين العاملين في الوكالات، ورصد التجاوزات والمخالفات لضمان الامتثال التام للوائح الهيئة».

وأكّد الرمسي نجاح مخرجات الحملة في ضمان حوكمة ورقابة عمليات تقديم الخدمات بما يتوافق مع القوانين والإجراءات المتبعة في إمارة دبي، حيث شملت الحملة تدقيقاً على مجموعة من الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات، ومنها تسجيل المركبات الجديدة، وحيازة المركبات، وخدمات التحويل، والتصدير خارج الدولة، وتغيير أرقام المركبات، وفتح الملفات المرورية.