الامارات | مكتوم بن محمد يؤكد حرص الإمارات على التعاون مع رواد التكنولوجيا المالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرئيس التنفيذي لماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، مايكل مايباخ، وذلك بمكتب سموه في ند الشبا بدبي.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، عبر تسخير التقنيات المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي، وحرص الدولة على بناء وتوطيد جسور التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.

وأكد سموه اعتزاز دولة الإمارات ودبي بعلاقات التعاون الوثيقة مع «ماستركارد»، مشيراً سموه إلى أن بيئة الأعمال عالمية المستوى وما يدعمها من بنية تحتية قوية، تعد من أهم الركائز التي تضعها الدولة في متناول شركائها من مختلف المؤسسات المالية العالمية، لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها وزيادة إسهاماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة.

ويُبرز توسع «ماستركارد» في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من مكاتبها في دبي، الدور المتنامي للمدينة كمركز للابتكار المالي، وبوابة رئيسة للأسواق الواعدة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل دبي إسهاماتها في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي، وكانت «ماستركارد» قد افتتحت مقرها لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في دبي عام 2001.

يذكر أن «ماستركارد» أعلنت تحقيق إيرادات صافية بلغت 28.2 مليار دولار للعام المالي 2024، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق، ويقدّر عدد العاملين فيها بأكثر من 35 ألف موظف، مع كونها تقدّم خدماتها في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، حيث توفر حلول الدفع الرقمية الآمنة للأفراد والشركات والحكومات.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام مالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك.