الامارات | طلبة العاشر والحادي والثاني عشر إلى امتحان الكيمياء غداً والحلقتين الأولى والثانية خارج السباق‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي طلبة المرحلة الثانوية التي تضم صفوف الثاني عشر بمساراته كافة، والعاشر (المسار المتقدم) والحادي عشر (عام ونخبة)، لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة الكيمياء، وذلك يوم غد الجمعة، 14 مارس الجاري. في المقابل، لن تُعقد أي اختبارات لبقية المراحل الدراسية في هذا اليوم.

ومن المقرر أن تُعقد الاختبارات في فترة واحدة فقط لمادة الكيمياء، من الساعة 9 إلى:30 11 صباحا، الكترونياً .

- مخطط دقيق

وفي هذا الصدد وضعت ادارات المدارس الحكومية مخططًا دقيقًا لضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الانضباط، وتوفير بيئة مثالية للطلبة خلال فترة الاختبارات.

يشمل المخطط توزيع اللجان الامتحانية على مختلف أجنحة المدرسة، حيث تم تخصيص قاعات محددة لكل صف دراسي وفقًا لمعايير تضمن السلاسة والانسيابية. كما تم تجهيز غرف خاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات التعليمية، بما يضمن توفير الدعم اللازم لهم أثناء أداء الاختبارات.

- الامن والسلامة

وفي إطار تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، تم تحديد نقاط تجمع للطوارئ، إلى جانب وجود كوادر إشرافية لضمان الالتزام بالإجراءات التنظيمية. كما تم تجهيز غرف التمريض للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات.

- مصادر التعلم

وتشمل التجهيزات كذلك توفير مصادر التعلم والمعامل العلمية، فضلًا عن تخصيص غرف للمعلمين المشرفين على الامتحانات، بما يضمن تسهيل عمليات التصحيح والمراقبة.

- الالتزام بالتعليمات

وأكدت المدارس على ضرورة التزام الطلبة بالتعليمات الامتحانية، والتواجد في مقار اللجان المحددة وفق الجدول الزمني المعتمد، مع التأكيد على أهمية التحلي بالهدوء والتركيز لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.

- معايير الجودة

يأتي هذا في إطار حرص المدارس على تطبيق أعلى معايير الجودة التعليمية، وتعزيز بيئة امتحانية عادلة تدعم الطلبة في تحقيق التفوق والنجاح.