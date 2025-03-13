الامارات | «الإمارات للمزادات» تنظم مزاد «أنبل رقم» لدعم «وقف الأب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك «الإمارات للمزادات»، للعام الخامس على التوالي، شريكاً استراتيجياً في الحملات الرمضانية، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتسهم شركة «الإمارات للمزادات» في تنظيم مزاد «أنبل رقم» الخيري، بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ويذهب ريعه هذا العام إلى دعم حملة «وقف الأب» التي تستهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويشهد مزاد «أنبل رقم»، الذي يستضيفه فندق أرماني دبي في برج خليفة، بعد غدٍ، مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام، والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي: «تُعد حملة (وقف الأب) نجاحاً جديداً لمفاهيم العمل الإنساني والخيري المستدام، التي ترسخها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال الحملات الرمضانية التي يطلقها سموه كل عام، حيث تعتبر هذه الحملات نموذجاً لما يجب أن يكون عليه التكاتف المجتمعي الشامل لدعم الفئات الأقل حظاً في تلبية أكثر احتياجاتهم ضرورة، والتي يتم توجيهها هذا العام نحو الرعاية الصحية والعلاج وذلك من القطاعات الأكثر تأثيراً على جودة حياة الأفراد وتمكينهم وتعزيز استقرارهم، كما أن الحملة تكتسب أهمية مضاعفة بتزامنها مع عام المجتمع الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تعمل الحملة من خلال استهدافها تكريم الآباء على تعزيز قيم التماسك المجتمعي».

وأضاف: «تسعدنا المساهمة في إنجاح حملة وقف الأب من خلال تنظيم هذا المزاد الخيري، لدعم تحقيق أهداف الحملة، وتوفير أفضل المتطلبات الفنية واللوجستية بما يضمن نجاح مزاد (أنبل رقم). غايتنا جميعاً تكريم الآباء من خلال دعم الصندوق الوقفي المخصص لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين».

قنوات المساهمة

تواصل حملة «وقف الأب» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر ست قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.