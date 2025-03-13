الامارات | «دو» شريك استراتيجي لـ «وقف الأب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «دو» عن انضمامها شريكاً استراتيجياً إلى حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، أن حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد حرص دولة الإمارات على مد يد العون إلى المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وتوفير الموارد والإمكانات لتحسين واقعها، وتمكين أفرادها من الحصول على رعاية صحية مستدامة تفتح أمامهم أبواب التفاؤل بحياة كريمة ومستقرة.

وقال: «فخورون في شركة (دو) بمساهمتنا في ضمان نجاح المبادرات الرمضانية التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، بما ينسجم مع مسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على استثمار خبراتنا لتسهيل مشاركة الأفراد والمؤسسات في الحملات الرمضانية، لضمان تحقيق مستهدفاتها وترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي».

وتعمل «دو» بموجب شراكتها مع حملة «وقف الأب»، على توفير الدعم التقني واللوجستي للحملة، والتعريف بمستهدفاتها النبيلة بطريقة فعالة عبر تغيير اسم الشبكة إلى FathersFund-du، وتسخير إمكاناتها من أجل الترويج لحملة «وقف الأب» عبر منصاتها كافة، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة التي تشرح أهداف الحملة الوقفية، وتحفز على دعمها من خلال المساهمة المباشرة عبر رسالة نصية، ما يعزّز من مستوى التفاعل المجتمعي مع الحملة.

وفي سياق شراكتها مع الحملة الوقفية، أعلنت «دو» عن تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام البلاتينية المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «وقف الأب»، الذي سيتم تنظيمه بعد غدٍ (15 مارس الجاري) في فندق أرماني دبي في برج خليفة، حيث تتم المزايدة على هذه الأرقام في المزاد الذي يُنظم بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 0584444440، 0584444441، 0584444442، 0584444443، 0584444444، 0584444445، 0584444446، 0584444447، 0584444448، 0584444449.