الامارات | مدينة دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي يحققان مراكز متقدمة في تصنيف مقار ومراكز التحكيم الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي تحقيقه مراتب متقدمة في تقرير GAR 100 Data الصادر عن مجلة «Global Arbitration Review «GAR، الأكثر قراءة وتأثيراً في مجال التحكيم، حيث تم تصنيف مدينة دبي في المرتبة الخامسة كمقر التحكيم الأكثر شعبية من حيث عدد القضايا، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم، ومتقدمة على مدن عالمية كبرى لها باع طويل في هذا المجال، مثل نيويورك وجنيف.

كما أظهر التقرير تصنيف دبي في المرتبة التاسعة عالمياً كمقر التحكيم الأكثر شعبية من حيث قيمة القضايا التحكيمية التي تم إجراؤها في المدينة، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم، ومتقدمة على مدن عالمية رئيسة، مثل سيؤول وفرانكفورت.

وأشار التقرير كذلك إلى تصنيف مركز دبي للتحكيم الدولي في المركز الـ10 كأكثر مراكز التحكيم شعبية من حيث عدد القضايا، والمركز التاسع من حيث قيمة القضايا التحكيمية، متفوقاً بذلك على ما يزيد على 315 مركزاً للتحكيم على مستوى العالم.

ووفق التصنيف تكون دبي مقر التحكيم الوحيد، ومؤسسة التحكيم الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ضمن الـ10 الأوائل في التقرير.

وقالت المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، جهاد كاظم، إن حصول مدينة دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي على هذه التصنيفات، يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي بدبي كوجهة تحكيم نموذجية، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأضافت أن مركز دبي للتحكيم الدولي يعمل وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون المركز أحد أهم خمسة مراكز تحكيم على مستوى العالم، خلال السنوات المقبلة.

وأشارت جهاد كاظم إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي أدار أكثر من 5000 قضية بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار درهم، خلال ثلاثة عقود من الخدمة، حيث يوفر إطاراً قانونياً داعماً وآليات موثوقاً بها لإنفاذ قرارات التحكيم، ما يجذب مجموعة واسعة من النزاعات المعقدة وذات القيمة العالية، ومنذ عام 2022 أدخل المركز قواعد تحكيم محدّثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسّع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر، مع التزامه بحل المنازعات وفق أعلى درجات الكفاءة والحيادية، لضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية.

جدير بالذكر أن تقرير GAR 100 Data يتضمن تحليلاً شاملاً مستنداً إلى دليل GAR 100 السنوي، الذي يحدد أكبر 100 مكتب من مكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم والرائدة عالمياً، ويحلّل قضايا التحكيم التي قامت هذه المكاتب بالتعامل معها، حيث غطى التقرير أكثر من 11 ألفاً و200 قضية تحكيم من عام 2015 إلى عام 2023، مستنداً إلى أحجام القضايا والأداء المؤسسي وتفضيلات المستخدمين في التحكيم، كما أن تصنيف «Global Arbitration Review «GAR يعد واحداً من أهم التصنيفات العالمية المرتبطة بأعمال التحكيم.