الامارات | «امتياز للتطوير العقاري» تنشئ مبنى وقفياً بـ 50 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «امتياز للتطوير العقاري» عن إنشاء مبنى وقفي في دبي بكُلفة 50 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتعهدت شركة «امتياز للتطوير العقاري» بإنشاء المبنى الوقفي، ضمن الحي التعليمي التابع لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي يقع في مدينة دبي الأكاديمية.

وتستثمر إيرادات المبنى الوقفي في تحقيق مستهدفات حملة «وقف الأب» في دعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، وتطوير المستشفيات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءتها، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتها، والارتقاء بواقعها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «امتياز للتطوير العقاري» مسيح امتياز: «يجسد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعنى الحقيقي للقيادة، والمتمثلة في خلق الفرص وإحداث تحولات جذرية في حياة الناس، كما أن رؤيته لتطوير مجتمع قوي ومزدهر تلهمنا للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق رسالة سموه الملهمة، ويأتي إطلاق هذا الوقف تأكيداً لتفاني سموه الراسخ نحو تعزيز التقدم والاستقرار وبناء مستقبل أفضل للجميع».

وأكد أن تعهد شركة امتياز للتطوير العقاري بإنشاء المبنى الوقفي يعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي لا يقتصر على تطوير العقارات فقط بل يمتد ليشمل تقديم حلول مستدامة تسهم في خلق قيمة اجتماعية دائمة، مشيراً إلى أن الشركة تؤكد مجدداً، من خلال المساهمة في هذا الوقف، التزامها بتمكين المجتمعات وتعزيز دور العمل الخيري في بناء مستقبل أفضل.

وتهدف حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.