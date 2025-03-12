الامارات | مدينة دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي يحققان مراكز متقدمة في تصنيف مقار ومراكز التحكيم الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي عن تحقيقه مراتب متقدمة في تقرير GAR 100 Data الصادر عن مجلة ("Global Arbitration Review "GAR)، الأكثر قراءة وتأثيراً في مجال التحكيم، حيث تم تصنيف مدينة دبي في المرتبة الخامسة كمقر التحكيم الأكثر شعبيةً من حيث عدد القضايا، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم ومتقدمة على مدن عالمية كبرى لها باع طويل في هذا المجال مثل نيويورك وجنيف.

كما أظهر التقرير تصنيف دبي في المرتبة التاسعة عالمياً كمقر التحكيم الأكثر شعبيةً من حيث قيمة القضايا التحكيمية التي تمت إجراؤها في المدينة، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم ومتقدمة على مدن رئيسة عالمية مثل سيؤول وفرانكفورت.

كذلك أشار التقرير إلى تصنيف مركز دبي للتحكيم الدولي في المركز العاشر كأكثر مراكز التحكيم شعبيةً من حيث عدد القضايا، والمركز التاسع من حيث قيمة القضايا التحكيمية، متفوقاً بذلك على ما يزيد على 315 مركزاً للتحكيم على مستوى العالم.

ووفق التصنيف، تكون دبي مقر التحكيم الوحيد، ومؤسسة التحكيم الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن العشرة الأوائل في التقرير.

- ثقة دولية

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي إن حصول مدينة دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي على هذه التصنيفات يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي في دبي كوجهة تحكيم نموذجية بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضافت أن مركز دبي للتحكيم الدولي يعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون المركز أحد أهم خمسة مراكز تحكيم على مستوى العالم خلال السنوات القادمة.

وأشارت جهاد كاظم إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي أدار أكثر من 5000 قضية بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار درهم خلال ثلاثة عقود من الخدمة، حيث يوفر إطاراً قانونياً داعماً وآليات موثوقة لإنفاذ قرارات التحكيم، ما يجذب مجموعة واسعة من النزاعات المعقدة وذات القيمة العالية، ومنذ عام 2022، أدخل المركز قواعد تحكيم محدثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر، مع التزام المركز بحل المنازعات وفق أعلى درجات الكفاءة والحيادية، لضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية.

جدير بالذكر أن تقرير GAR 100 Data يتضمن تحليلاً شاملاً مستنداً إلى دليل GAR 100 السنوي، الذي يحدد أكبر 100 مكتب من مكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم والرائدة عالمياً، ويقوم بتحليل قضايا التحكيم التي قامت هذه المكاتب بالتعامل معها، حيث غطى التقرير أكثر من 11200 قضية تحكيم من عام 2015 إلى عام 2023، مستنداً على أحجام القضايا والأداء المؤسسي وتفضيلات المستخدمين في التحكيم، كما أن تصنيف ("Global Arbitration Review "GAR)، يعتبر واحداً من أهم التصنيفات العالمية المرتبطة بأعمال التحكيم.