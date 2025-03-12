الامارات | تقويم العطلات الرسمية.. إجازة عيد الفطر 2025 قد تمتد إلى 5 أيام وفقاً لرؤية الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2024 بشأن العطلات الرسمية في الدولة، قد تمتد إجازة عيد الفطر 2025 إلى أربعة أو خمسة أيام، وذلك حسب رؤية هلال شهر شوال، حيث سيتم الإعلان عن الموعد النهائي للعطلة بعد تحري الهلال مساء السبت 29 مارس 2025.

تفاصيل إجازة عيد الفطر في الإمارات

بحسب التقويم الرسمي للعطلات، تشمل إجازة عيد الفطر الأيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال، إلا أن مدتها النهائية تعتمد على رؤية الهلال، مما قد يتيح للموظفين عطلة طويلة.

وإذا أتم شهر رمضان المبارك 30 يوماً، فسيكون يوم 30 رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر.

موعد عيد الفطر وفقاً لرؤية الهلال

إذا تمت رؤية هلال شوال مساء السبت 29 مارس، فإن أول أيام العيد سيكون الأحد 30 مارس، مما يعني أن الإجازة الرسمية ستمتد من الأحد إلى الثلاثاء، وبذلك يحصل الموظفون على إجازة لمدة أربعة أيام من السبت حتى الثلاثاء.

أما إذا لم يُرَ الهلال مساء السبت، فسيُتم شهر رمضان 30 يوماً، ويكون أول أيام عيد الفطر يوم الإثنين 31 مارس، وهو ما يعني أن العطلة الرسمية ستمتد من السبت إلى الأربعاء، مما يمنح الموظفين إجازة لمدة خمسة أيام.

التوقعات الفلكية: هل سيكون العيد يوم الأحد أم الإثنين؟

تشير الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في مصر إلى أن هلال شوال سيولد يوم السبت 29 مارس 2025، الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة، وسيبقى مرئياً بعد غروب الشمس في معظم الدول العربية. وهذا يعزز احتمالية أن يكون عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس.

ومع ذلك، تعتمد الدولة على اللجان الرسمية لرصد الهلال لتحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر. لذا، سيتم الإعلان عن الموعد النهائي مساء السبت 29 مارس بعد تحري الهلال.