الطقس المتوقع على الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة نهاراً على بعض المناطق، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:41 والمد الثاني عند الساعة 02:07. الجزر الأول عند الساعة 19:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والمد الثاني عند الساعة 22:00. الجزر الأول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 32 23 80 30

دبي 31 25 85 35

الشارقة 31 22 85 35

عجمان 31 21 85 30

أم القيوين 32 19 90 35

رأس الخيمة 33 19 90 35

الفجيرة 36 24 80 30

العين 34 23 80 25

ليوا 34 20 65 20

الرويس 24 19 75 25

السلع 23 18 75 25

دلما 23 19 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 27 21 90 45

أبو موسى 26 22 85 40