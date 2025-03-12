«إنستاشوب» تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي المساهمة في حملة «وقف الأب»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة «إنستاشوب»، المنصة الرقمية الرائدة للمتاجر المحلية في دولة الإمارات، عن مشاركتها في دعم حملة «وقف الأب» التي أطلقها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.



ويستطيع مستخدمو تطبيق «إنستاشوب» الذكي، المتوفر عبر متاجر جوجل بلاي وآبل ستور، اتباع خطوات بسيطة للتبرع، بدءاً من 10 دراهم، و20، و50، و100، و200، و300، و400، و500 درهم، لدعم حملة «وقف الأب».



وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، إلى جانب ترسيخ القيم النبيلة في مجتمع الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.وقال نيكولا كاباركابا، الرئيس التنفيذي لـ«إنستاشوب»، إن مشاركتهم في حملة «وقف الأب» تعكس التزامهم الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة، التي تجسّد قيم العطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، معرباً عن سعادته بأن يكونوا جزءاً من هذه الجهود المباركة، التي تسهم في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين في المجتمعات الأقل حظاً. وأعرب عن فخرهم بإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة بسهولة في هذه الحملة النبيلة عبر تطبيق «إنستاشوب» الذكي، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتواصل حملة «وقف الأب» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية المساهمة بوساطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم. كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.