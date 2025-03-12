"الأعمال الخيرية العالمية" تسهم في إفطار 400 قرية مسلمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن مساهمتها في إفطار 400 قرية مسلمة منذ انطلاق حملة رمضان 2025، والتي شملت دول عديدة، منها موريتانيا، والصومال، والسنغال، وإندونيسيا، والفلبين، وكينيا، وذلك بهدف تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في الشهر الفضيل من خلال توزيع طرود غذائية تتضمن مواد أساسيّة تساعدهم في إعداد وجبات الإفطار.

وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، إنَّ هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المناطق المحتاجة، وتستهدف 2000 قرية مسلمة خلال شهر رمضان، فيما يتم تنفيذها من خلال مكاتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية المنتشرة حول العالم، وبناء على زيارات ميدانية لدراسة حاجة القرى المسلمة التي تستقبل رمضان بموائد متواضعة وأوضاع صعبة.

وتوجه بالشكر والتقدير لكل شركاء النجاح في مسيرة الخير من محسنين ومحسنات ومؤسسات وشركات ووسائل إعلام محلية، مؤكداً أن هذا الدعم يعد سبباً رئيسياً في تغطية احتياجات أكبر عدد من المناطق وينقل الصورة الحقيقية لمجتمعات تذوق مرارة الفقر.

وأوضح أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية وضعت خلال حملتها الرمضانية "مما تحبون"، مشروع توفير الغذاء في مقدمة أولوياتها، ليس فقط في دول أفريقيا، بل في الدول التي عانت من الحروب، حيث قدمت دعم سخي للأشقاء في غزة من خلال "عملية الفارس الشهم 3"، كما تستمر بدعم الأسر المتعففة وأسر الأيتام داخل الدولة، وصولاً لتحقيق كافة المستهدفات في الشهر الفضيل.