"نقل عجمان" تطبق منظومة الدفع المفتوح و اللاتلامسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة النقل في عجمان، بدء تطبيق منظومة الدفع المفتوح واللاتلامسي في حافلات النقل العام، وذلك في خطوة متقدمة نحو تطوير قطاع النقل الذكي وتعزيز كفاءة الخدمات، لتصبح الهيئة الجهة الأولى على مستوى الدولة التي تطبق هذه التقنية.

وتتيح المنظومة للركاب إجراء عمليات الدفع بسهولة وأمان باستخدام البطاقات البنكية ووسائل الدفع الذكية مثل آبل باي ، وقوقل باي وحتى أجهزة الدفع القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية مما يسهم في تسهيل عملية التنقل وتحسين تجربة المستخدمين.

وتم حتى الآن تركيب أجهزة دفع ذكي على جميع حافلات النقل العام ، حيث تم تفعيل الخدمة في الخطوط الداخلية، مع خطة لتوسيع نطاقها لتشمل الخطوط الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وتم أيضًا تطوير تطبيق "مسار ترافيل" الذكي، الذي سيمكن الركاب من الاستفادة منه في تخطيط رحلاتهم، وتتبع مواقع الحافلات في الوقت الفعلي، وربط بطاقاتهم المصرفية، والاطلاع على سجل رحلاتهم ، وهذا ما يعزز تجربة النقل العام ويدعم التحول الرقمي في الإمارة.

ويشمل المشروع نظامًا متطوراً لاحتساب التعرفة وفقاً للمناطق ومحطات التوقف، وذلك من خلال توفير النظام مراقبة كاملة لجميع المعاملات ويصدر تقارير أداء النظام والتقارير الإدارية والتشغيلية ، بما في ذلك تقارير الإيرادات والتقارير المالية.

كما يتضمن المشروع خاصية جدولة السائقين لضمان تنظيم العمل بشكل فعال، ونظاماً لفحص التذاكر لأغراض الرقابة والجودة، فيما يتضمن النظام خاصية لتسليم واستلام الحافلات لضمان سير العمل بشكل سلس وآمن.

ويوفر النظام بالإضافة إلى ذلك، ميزة تسجيل الدخول والخروج باستخدام قنوات مختلفة، مما يعزز من سهولة التعامل مع المستخدمين، كما يتيح لهم إمكانية توزيع الإيرادات بين فئات النقل المختلفة مثل حافلات النقل العام، وحافلة تحت الطلب، والعبرة، مما يسهم في تنظيم العمليات المالية بشكل فعال.