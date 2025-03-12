الامارات | حمدان بن محمد: فخور بفِرَق عملنا المخلصة خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، باستراحة سموّه في ند الشبا، جمعاً من مديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وكبار المسؤولين الذين قَدِموا لتهنئة سموّه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تبادل سموّ ولي عهد دبي التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل مع الحضور، الذين أعربوا عن صادق أمنياتهم لسموّه بموفور الصحة والعافية، سائلين الله، العليّ القدير، أن يعيد هذه المناسبة الجليلة بكل الخير واليُمن والبركات على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يديم المولى، تبارك وتعالى، نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي، وأن يحفظ قيادته وأهله ويمنّ عليهم بمزيد من التقدم والازدهار.

وتجاذب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الحضور أطراف الحديث حول القيم النبيلة المرتبطة بشهر الصوم، وما يحثّ عليه ديننا الحنيف، في كل الأوقات، من العمل على مساعدة الناس، وقضاء حوائجهم والتيسير عليهم، وهو ما يتطلب من كل مسؤول أن يكون قدوة لفريقه في الاجتهاد في إنجاز المهام، وترجمة معاني الرحمة والتعاون، التي تتجلى في الشهر الفضيل، بأسلوب علمي يتمثّل في مواصلة الارتقاء بنوعية وسرعة الخدمات المُقدَّمة للجمهور وضمن شتى القطاعات، والوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والإتقان.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تبادلنا اليوم التهاني مع المسؤولين بمناسبة الشهر الفضيل خلال لقاء رمضاني، وشهدنا خلال اللقاء محاضرة بعنوان الطفرات القادمة في صحة البشر - قدمها إدوارد شولك مؤسس شركة إيدن روك بايوساينسيس».

وأضاف سموّه: «رمضان هو شهر الخير والعطاء والعمل، وفخور بجهود فِرَق عملنا المخلصة خلال هذه الأيام المباركة في تقديم أرقى الخدمات وتيسيرها لكل متعامل، ونكرر اعتزازنا وشكرنا لكل من يعمل من أجل إرساء قيم التراحم والتعاضد وسط مجتمع دبي الكبير».

واستمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور، لمحاضرة قدمها إدوارد شولك، رئيس شركة إيدن بايوساينسيس، تحدث خلالها حول الطفرات القادمة في صحة البشر، وتأثير ذلك في عُمر الإنسان.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموّه العامرة، داعين الله تعالى أن يسبغ نِعَمه ويديمها على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء.

ولي عهد دبي:

. اعتزازنا وشكرنا لكل من يعمل من أجل إرساء قيم التراحم والتعاضد وسط مجتمع دبي الكبير.