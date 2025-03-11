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الامارات | بنك الإمارات للطعام يوزع 2 مليون وجبة على المستحقين خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

الامارات | بنك الإمارات للطعام يوزع 2 مليون وجبة على المستحقين خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بنك الإمارات للطعام عن توزيع نحو 2 مليون وجبة طعام على المستحقين خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مستهدفات حملته للشهر الفضيل "بالعطاء نجتمع"، والتي تستهدف توزيع 7 مليون وجبة طعام داخل الدولة وخارجها عبر ثلاث مبادرات تشمل: سلال النِعَم، وإفطار زعبيل، وفائض الخير.

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