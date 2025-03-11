الامارات | بنك الإمارات للطعام يوزع 2 مليون وجبة على المستحقين خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بنك الإمارات للطعام عن توزيع نحو 2 مليون وجبة طعام على المستحقين خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مستهدفات حملته للشهر الفضيل "بالعطاء نجتمع"، والتي تستهدف توزيع 7 مليون وجبة طعام داخل الدولة وخارجها عبر ثلاث مبادرات تشمل: سلال النِعَم، وإفطار زعبيل، وفائض الخير.