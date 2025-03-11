الامارات | الإمارات تتضامن مع الأرجنتين وتعزي في ضحايا الأمطار الغزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الأرجنتين التي تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في عدد من القتلى والمصابين، وأحدثت أضرارا جسيمة في مناطق جنوب غربي الأرجنتين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الأرجنتين ولشعبها الصديق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.