الامارات | مزادات "أنبل رقم" الخيرية تدعم مستهدفات حملة "وقف الأب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدعم مزادات "أنبل رقم" الخيرية مستهدفات حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويطلق مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، اليوم المزاد الخيري الإلكتروني "أنبل رقم"، والذي يغلق يومي 16 و17 مارس الجاري، حيث يعرض المزاد 444 لوحة مميزة، تضمنت أرقاما للوحات مركبات منها الرقم 10 من الفئة 20، والرقم 99 من الفئة 2، وأرقام لوحات الدراجات النارية منها الرقم 5 من الفئة 1 بالإضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات المركبات الكلاسيكية.

ويمكن المشاركة في مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي عبر تطبيق "الإمارات للمزادات".

كما ينطلق في دبي يوم السبت المقبل 15 مارس الجاري مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة والذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي واتصالات من &e وشركة "دو"، حيث يعرض المزاد 25 رقماً مميزاً، منها 5 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ"طرق دبي"، و10 أرقام هاتفية لـ "دو"، و10 أرقام هاتفية لـ"اتصالات من &e".

ويساهم ريع مزاد "أنبل رقم" الخيري، الذي يقام في فندق أرماني دبي في برج خليفة، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة "وقف الأب" للمساهمة في تنفيذ مشاريع صحية في المجتمعات الأكثر احتياجا.

ويعرض مزاد أنبل رقم الخيري 5 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات من فئة DD وهي: 5، 12، 15، 24، 77؛ كما يعرض المزاد 10 أرقام هواتف متحركة مقدمة من "اتصالات من &"e وهي:

0500777777، 0500999999، 0565000000، 0565500000، 0565555553، 0569222222، 0543444444، 0545555557، 0547700000، 0548888884

ويعرض المزاد أيضاً 10 أرقام هاتفية مميزة مقدمة من "دو" وهي:

0584444440، 0584444441، 0584444442، 0584444443، 0584444444، 0584444445، 0584444446، 0584444447، 0584444448، 0584444449

ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة "وقف الأب".

وتهدف حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، إلى جانب ترسيخ القيم النبيلة في مجتمع الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.