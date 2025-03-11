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أمسية رمضانية في العين حول السنع الإماراتي

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أمسية رمضانية في العين حول السنع الإماراتي

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون والتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، أمسية رمضانية تحت عنوان "سنعنا: عهد الآباء وعهدة الأبناء".
وشارك في الأمسية التي أقيمت في مجلس أم غافة في منطقة العين، الدكتور حسن السيد حسن خليل، من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، وعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لـ"مركز حمدان بن محمد لإحياءالتراث"، وحضرها أعيان المنطقة وأهلها، الذين أشادوا بالجهودالمبذولة من ديوان الرئاسة والهيئة لإثراء المجالس بالفعاليات المهمة التي تمزج بين مواكبة الحاضر واستشراف المستقبل والمحافظة على المخزون التراثي وقيمه المجتمعية.
وتحدث الدكتور حسن السيد عن الأسس والمبادئ التربوية السليمة في المحافظة على التراث، وكيف تسهم التربية الصحيحة في بناء الإنسان وحفظ قيمه وعاداته، مؤكداً ضرورة المحافظة على القيم وترسيخها في نفوس الأجيال.  
بدوره تناول بن دلموك، جهود الآباء في تربية الأبناء على العادات الأصيلة، وأهمية السنع الإماراتي وأثره في تعزيز القيم المجتمعية والترابط والتلاحم الأسري، ومظاهر ومرتكزات السنع، وثمرات الحفاظ عليه وعلى القيم الأخلاقية والوطنية. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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