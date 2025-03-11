"الإحسان الخيرية " توزع المير الرمضاني على 6 آلاف أسرة متعففة

ابوظبي - سيف اليزيد - وزعت جمعية الإحسان الخيرية "المير الرمضاني" على أكثر من 6000 أسرة متعففة تكفلها الجمعية، في إمارتي عجمان ورأس الخيمة، ضمن المرحلة الأولى من حملتها الرمضانية "رمضان أمان وإحسان 2025".

وقال الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، إن مشروع "المير الرمضاني" الذي تنفذه الجمعية، من المشاريع الرائدة؛ حيث يُعدُّ من أولويات الجمعية، لاسيما أنه يستهدف الأسر المتعففة ، مشيرا إلى حرص الجمعية على الاهتمام بالأسر والوقوف على احتياجاتها، والعناية بها بما يضمن تماسكها.

من جانبها قالت بشاير الحمادي مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الجمعية، إن الطرود الغذائية التي توزع ضمن مشروع "المير الرمضاني"، تؤمن احتياجات الأسر ومتطلباتها الحياتية من المواد الغذائية الأساسية في الشهر الكريم ، مشيرة إلى تجاوز الرقم المستهدف خلال الأيام القادمة بدعم سخي من الجهات والشركات والأفراد.

وأكدت سعي الجمعية لإيجاد مجتمع متكافل متراحم، انسجاماً مع "عام المجتمع" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ليكون مبادرة وطنية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.

ولفتت الحمادي إلى أن الأسر المستحقة تتسلم الطرود الغذائية بشكل منظم وانسيابي، بمشاركة العديد من المتطوعين والموظفين، للتسريع في تلبية احتياجاتها.

يذكر أن "المير الرمضاني"، يعد جزءاً من سلسلة مبادرات تطلقها جمعية الإحسان الخيرية في الشهر الفضيل ، لتخفيف العبء عن الأسر المتعففة ومحدودة الدخل؛ إذ يُؤمن احتياجاتها الغذائية والتموينية كافة طيلة شهر رمضان المبارك.