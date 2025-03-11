الامارات | طلبة الـ «12»: أسئلة اختبار الفيزياء من المنهج.. وسؤالان خارج التوقعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد عدد من الطلبة عدم قدرتهم على إتمام عملية تسليم الورقة الامتحانية في مادة الفيزياء، عقب الانتهاء من الإجابات بسبب عطل تقني مفاجئ، وظلوا في اللجان قرابة الساعة بعد انتهاء وقت الامتحان، حتى سمحت لهم إدارات المدارس بالخروج من اللجان.

وأكّدت إدارات مدرسية أن الطلبة واجهوا إشكالية في تسليم أوراقهم الامتحانية عقب الانتهاء من الإجابة، بسبب عطل تقني مفاجئ، وتعذر انصرافهم في الموعد المحدد لهم وفق وقت الامتحان المعتمد في الجداول الامتحانية.

من جانبها، أفادت وزارة التربية والتعليم، في تصريحات إعلامية، أمس، بأنها رصدت خلال الامتحانات، عدداً من الملاحظات الواردة إليها من بعض المدارس الحكومية والخاصة، المطبِّقة لمنهاج الوزارة، تتعلق بحدوث خلل تقني خلال تأدية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة الفيزياء.

وأكدت أنها باشرت، فور حدوث المشكلة، معالجة الخلل التقني بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم التغلب على معظم المشكلات التقنية التي تم الإبلاغ عنها من خلال نظام CRM، وتم تخصيص رقم مجاني 067017100، وبريد إلكتروني، للتواصل مع فِرَق الدعم الفني لمعالجة أي مشكلات تقنية قد تواجه الطلبة أو المدارس خلال فترة الامتحانات، مشددة على أنها تعمل بالتنسيق مع الشركاء لتفادي حدوث أي تحديات تقنية أخرى خلال فترة الاختبارات المقبلة.

فرصة جديدة

وقالت إن الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان يتم رصدهم عن طريق النظام، لتكون لهم فرصة جديدة في الاختبارات التعويضية التي يتم إعدادها خصيصاً للطلاب المتغيبين في الامتحانات النهائية بعذر مقبول، أو للطلبة الذين يواجهون مشكلات تقنية خلال الاختبارات.

في سياق متصل، أدى طلبة الصف الـ12 في جميع المسارات، العام والمتقدم والنخبة، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، في مادة الفيزياء، إذ جاءت الأسئلة الامتحانية من صميم المنهج «متنوّعة ومباشرة ومفاجئة».

وتباينت آراء عدد من الطلبة في صعوبة سؤالين بالاختبار الورقي، أحدهما من وحدة التيار والمقاومة، والثاني عن دوائر التيار المستمر «قانون كيرشوف»، إذ يتطلبان مهارات خاصة عند التعاطي معهما، ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية اليوم.

وأكد عدد من طلبة الصف الـ12 بجميع المسارات أن الأسئلة جاءت من صميم المنهج المعتمد، ووفقاً للهياكل في الفصل الدراسي الثاني، وتنوّعت بين السهلة والصعبة وغير المتوقعة التي تحتاج إلى تفكير ومهارات، وبشكل عام كانت مباشرة في معظم المحتوى الامتحاني، وتحاكي في مضمونها مستويات المتعلمين والفروق الفردية التي تختلف من طالب لآخر.

70% من المنهج

وقال الطلبة إن الامتحان غطى ما يقرب من 70% من المنهج، وجاءت الأسئلة في الـ30% متنوعة لتشمل بقية المنهج في الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وفي ما يخص وقت الامتحان، أفادوا بأن الامتحان الإلكتروني لا يتطلب وقتاً إضافياً للإجابة عن الأسئلة والمراجعة، ولكن الامتحان الورقي كان يحتاج إلى المزيد من الوقت، موضحين أن امتحان الفيزياء لا يخلو من الأسئلة غير المباشرة، التي تحتاج إلى تركيز شديد لتحديد الإجابة الصحيحة، وهذا الأمر بات معتاداً لدى الطلبة.

وأوضح كل من خالد محمد، ويوسف عمرو، ومهران جميل، وسماء سليمان وسهيلة الشريف، أن الورقة الامتحانية تضمنت 20 سؤالاً بواقع 15 للاختبار الإلكتروني، وخمسة للورقي، مضيفين أن كل سؤال يحتاج خلال الإجابة إلى خطوات على ورقة خارجية، حتى يتسنى تحديد الاختيار الصحيح.

«التربية»:

. تخصيص رقم مجاني وبريد إلكتروني، للتواصل مع فِرَق الدعم الفني لمعالجة أي مشكلات تقنية قد تواجه الطلبة والمدارس خلال الامتحانات.