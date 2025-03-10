الامارات | محمد بن راشد: مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 مارس 2025

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي .. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 … إلى 240 مليار درهم في 2031".

وأضاف سموه: "ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله. وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات".

وختم سموه بالقول: "الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله".