الامارات | "تمكين" تدعم الطلبة ببرامج أكاديمية مكثفة خلال امتحانات الفصل الثاني حتى 18 مارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار جهودها المستمرة لدعم الطلبة وتعزيز تحصيلهم الأكاديمي، تواصل أكاديمية "تمكين" الرقمية تقديم برامج دعم أكاديمي مكثفة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، مستهدفة مختلف الحلقات التعليمية. وتشمل هذه البرامج مراجعات شاملة لمجموعة من المواد الأساسية، من بينها الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، ما يعكس التزام الأكاديمية بتوفير محتوى تعليمي متكامل يسهم في تحسين أداء الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي.

- برنامج زمني مكثف لدعم الطلبة

ووفقًا للجدول الزمني الصادر عن الأكاديمية، والذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، تستمر الحصص الدراسية من 9 مارس وحتى 18 مارس الجاري، ما يمنح الطلبة فرصة لتعزيز فهمهم للمواد الدراسية واستعدادهم للامتحانات بشكل أكثر كفاءة.

- نظام الفترتين لمرونة أكبر

تعتمد الأكاديمية نظام الفترتين الدراسيتين، حيث تُعقد الحصص إما في الفترة الصباحية من 9:00 إلى 10:00 صباحا، أو في الفترة المسائية من 4:30 إلى 5:30 مساءً، مما يتيح للطلبة مرونة في اختيار التوقيت الذي يتناسب مع جدولهم اليومي والتزاماتهم الدراسية.

- بيئة تعليمية رقمية تفاعلية

تعتمد الأكاديمية على منصة Microsoft Teams كوسيلة تفاعلية تربط الطلبة بالمعلمين، ما يوفر بيئة تعليمية متطورة تعزز من التواصل الفعّال بين الطرفين. ومن خلال هذه التقنية، يتمكن الطلبة من مناقشة استفساراتهم مع المعلمين مباشرة، مما يساعدهم على استيعاب المفاهيم الدراسية بشكل أكثر فاعلية.

- كفاءات تعليمية عالية الجودة

وتضم الأكاديمية فريقًا متخصصًا من المعلمين الأكفاء، الذين تم اختيارهم بعناية لضمان تقديم محتوى تعليمي عالي الجودة، وفق توزيع دقيق على مختلف المدارس بناءً على تخصصاتهم الأكاديمية. كما يتولى مديرو المدارس والمشرفون الأكاديميون متابعة سير العملية التعليمية، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في التدريس وقياس مدى استفادة الطلبة من هذه الحصص.

- نقلة نوعية في التحول الرقمي

تمثل أكاديمية "تمكين" الرقمية أحد أبرز المبادرات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي، حيث تسهم في تقليص الفجوة التعليمية وتوفير أدوات تعليمية حديثة تسهم في تطوير مهارات الطلبة ومواكبة متطلبات العصر الرقمي. ومن خلال التقنيات الذكية والمناهج الرقمية التفاعلية، تتيح الأكاديمية للطلبة فرصة تعلم مرنة وأكثر شمولية، مما يعزز من استيعابهم للمفاهيم العلمية والتطبيقية.

- نموذج متقدم لتعزيز التحصيل الأكاديمي

أصبحت أكاديمية "تمكين" الرقمية نموذجًا رائدًا في دعم الطلبة وتعزيز مستواهم الأكاديمي، حيث تقدم محتوى تعليميًا متميزًا يعتمد على أساليب تعليمية حديثة وتفاعلية، مما يجعلها ركيزة أساسية في استراتيجية التعليم الرقمي للدولة. وتستمر الأكاديمية في تحقيق رؤيتها الهادفة إلى تمكين الطلبة من التفوق العلمي، عبر توفير بيئة تعليمية متكاملة تعزز من قدراتهم الفكرية والتحليلية، وترسّخ لديهم مهارات التعلم الذاتي والتفاعل الإيجابي مع المحتوى التعليمي.