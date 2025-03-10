الامارات | مكتب الكوارث بـ"صحة دبي" يحصل على عضوية الشبكة العالمية "IPSN"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي، حصول مكتب إدارة الكوارث والأزمات، التابع لإدارة حماية الصحة العامة، على عضوية الشبكة العالمية لمراقبة مسببات الأمراض "IPSN"، التي تعد واحدة من أبرز الشبكات العلمية في مجال الصحة العامة.

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وتمكن المكتب من الحصول على هذه العضوية في ضوء الجهود الكبيرة، التي تبذلها الهيئة من أجل تعزيز مكانتها في المجتمع العلمي والبحثي، والمساهمة في تطوير المعرفة في مجال الصحة العامة، ودعم قدراتها واستجابتها وإمكانياتها الهائلة في مواجهة التهديدات الصحية على المستويين المحلي والعالمي.

وقال الدكتور خالد لوتاه استشاري في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، إن هذه العضوية جاءت تقديراً لإسهامات مكتب الأزمات والكوارث المتميزة، في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض، لافتاً إلى أن الانضمام إلى الشبكة يعد خطوة إستراتيجية مهمة، ستمكن موظفي الصحة العامة من الاستفادة من الخبرات العالمية والمشاركة في أبحاث ومشروعات مشتركة، مما يعزز قدرتهم على تقديم حلول مبتكرة لمكافحة الأوبئة .

وأفاد بأن الشبكة العالمية لمراقبة مسببات الأمراض "IPSN"، تعد إحدى مبادرات منظمة الصحة العالمية وتمثل عضويتها فرصة قيمة للانخراط في الجهود الدولية للوقاية من الأمراض المعدية وتحسين الأنظمة الصحية في مواجهة التهديدات المستقبلية، منوهاً بأن الشبكة تضم أكثر من 50 دولة عضواً، ما يعكس حجم التعاون الدولي في مجال الصحة العامة.

وأشار الدكتور لوتاه، إلى أن الشبكة تهدف إلى تعزيز قدرة الدول والحكومات على مراقبة الأمراض المعدية وفهم انتشارها، ما يسهم في تحسين الاستجابة للأوبئة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول سلالات الكائنات المسببة للأمراض فضلاً عن تطوير إستراتيجيات فعالة للوقاية والعلاج من خلال التعاون بين الخبراء والعلماء على مستوى العالم.