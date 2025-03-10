الامارات | «عطل تقني» يعرقل دخول الطلبة للنظام ويعوق تسليم الأوراق الامتحانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عدد من الطلبة عدم قدرتهم على إتمام عملية تسليم الورقة الامتحانية في مادة الفيزياء، عقب الانتهاء من الإجابات بسبب عطل تقني مفاجئ، وظلوا في اللجان قرابة الساعة بعد انتهاء وقت الامتحان، حتى سمحت لهم إدارات المدارس بالخروج من اللجان.

في وقت أكدت إدارات مدرسية أن الطلبة واجهوا إشكالية في تسليم أوراقهم الامتحانية عقب الانتهاء من الإجابة، بسبب عطل تقني مفاجئ، وتعذر انصرافهم في الموعد المحدد لهم وفق وقت الامتحان المعتمد في الجداول الامتحانية.

- رصد المشكلة

من جانبها، أفادت وزارة التربية والتعليم في ردها على وسائل الإعلام، بأنها رصدت خلال امتحانات، عدداً من الملاحظات الواردة إليها من بعض المدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج الوزارة، تتعلق بحدوث خلل تقني خلال تأدية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادتي الفيزياء.

وأكدت أنها باشرت فور حدوث المشكلة معالجة الخلل التقني بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم التغلب على معظم المشكلات التقنية التي تم الإبلاغ عنها من خلال نظام CRM، وتم تخصيص رقم مجاني 067017100 وبريد إلكتروني للتواصل مع فرق الدعم الفني لمعالجة أي مشكلات تقنية قد تواجه الطلبة أو المدارس خلال فترة الامتحانات، مشددة على أنها تعمل بالتنسيق مع الشركاء لتفادي حدوث أي تحديات تقنية أخرى خلال فترة الاختبارات القادمة.

- فرصة جديدة

وقالت إن الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان يتم رصدهم عن طريق النظام، ليكون لهم فرصة جديدة في الاختبارات التعويضية التي يتم إعدادها خصيصا للطلاب المتغيبين في الامتحانات النهائية بعذر مقبول أو للطلبة الذين يواجهون مشاكل تقنية خلال الاختبارات.

وفي سياق متصل، أدى طلبة الثاني عشر في جميع المسارات العام والمتقدم والنخبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، أمس امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، في مادة الفيزياء، إذ جاءت الأسئلة الامتحانية من صميم المنهج "متنوعة ومباشرة و"مفاجأة".

- تباين في الآراء

وتباينت اراء عدد من الطلبة من صعوبة سؤالين في الاختبار الورقي إحداهما من وحدة التيار والمقاومة ، والثاني عن دوائر التيار المستمر قانون كيرشوف، إذ يتطلبان مهارات خاصة عند التعاطي معها، ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري.

وأكد عدد من طلبة في الصف الثاني عشر جميع المسارات، أن الأسئلة جاءت من صميم المنهج المعتمد ووفقا للهياكل في الفصل الدراسي الثاني، وتنوعت بين السهل والصعب وغير المتوقع الذي يحتاج إلى تفكير ومهارات، ولكن بشكل عام كانت مباشرة في معظم المحتوى الامتحاني، وتحاكي في مضمونها مستويات المتعلمين والفروق الفردية التي تختلف من طالب لأخر.

- 70 % من المنهج

وقالوا إن الامتحان غطى ما يقرب من 70% الوحدة الثالثة "الجهد الكهربائي"، وتنوعت الأسئلة في الـ30% اسئلة متنوعة لتشمل باقي المنهج في الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وفيما يخص وقت الامتحان، أفادوا بأن الامتحان الالكتروني لا يتطلب وقت إضافي للإجابة عن الأسئلة والمراجعة، ولكن كان يحتاج الامتحان الورقي المزيد من الوقت، موضحين أن امتحان الفيزياء لا يخلو من الاسئلة غير المباشرة، التي تحتاج إلى تركيز شديد لتحديد الإجابة الصحيحة، وهذا الامر بات معتاد لدى الطلبة.

وأوضح كل من خالد محمد، يوسف عمرو، مهران جميل، سماء سليمان، وسهيلة الشريف أن الورقة الامتحانية تضمنت 20 سؤالا بواقع 15 للاختبار الالكتروني، و5 في الورقي، مضيفين أن كل سؤال يحتاج خلال الإجابة إلى خطوات على ورقة خارجية، حتى يتسنى للممتحنين تحديد الاختيار الصحيح