الطقس المتوقع غداً في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: متوسط إلى خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:59 .الجزر الأول عند الساعة 18:31 . أما بحر عمان: فمتوسط إلى خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:45 والمد الثاني عند الساعة 21:04. الجزر الأول عند الساعة 14:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:10.