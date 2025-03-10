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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: متوسط إلى خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:59 .الجزر الأول عند الساعة 18:31 . أما بحر عمان: فمتوسط إلى خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:45 والمد الثاني عند الساعة 21:04. الجزر الأول عند الساعة 14:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:10.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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