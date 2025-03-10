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الامارات | "جنايات دبي" تصدر حكمها في قضية الخليجية المتهمة بالاعتداء على رجال الأمن

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | "جنايات دبي" تصدر حكمها في قضية الخليجية المتهمة بالاعتداء على رجال الأمن 1/2
  • الامارات | "جنايات دبي" تصدر حكمها في قضية الخليجية المتهمة بالاعتداء على رجال الأمن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة الجنايات في دبي على السيدة (ر.ح)، وهي من جنسية خليجية، بالحبس لمدة ستة أشهر عن التُهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكانت السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة لسكرها، كما قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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