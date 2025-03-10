"القمة الشرطية العالمية" تضيف جائزتين جديدتين لفئاتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جوائز القمة الشرطية العالمية إغلاق باب تلقّي المشاركات في نسختها الرابعة يوم 31 مارس الجاري مع إضافة جائزتين جديدتين هما: أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، و الابتكار للشركات الناشئة، ليصل مجموع فئاتها إلى 12 .

تحتفي الجائزة بالتميّز في مجالات التحقيق الجنائي، والأدلّة الجنائية وعلم الجريمة، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق، وخدمة المتعاملين، وأصحاب الهمم، والأفكار الابتكارية، والمساهمة المجتمعية، بالإضافة إلى جائزة أفضل تطبيق شرطي، وأفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وهي مخصصة للنساء العاملات في العمل الشرطي.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز القمة الشرطيّة العالميّة أحد أبرز فعاليات القمة التي تنطلق فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 15 مايو المقبل، وتجمع العاملين في وكالات وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين العاملين في مجال الأمن لمناقشة التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في العالم.

وتجمع القمة الشرطية العالمية التي تعقد سنويا في دبي بين محترفي إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. وتدور مُناقشاتها رفيعة المستوى حول التحديات الأكثر إلحاحًا في مجال الشرطة الحديثة، بما في ذلك التطورات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنفاذ القانون بلا حدود من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل والمعارض.

ويعزز الحدث التعاون الدولي، ويبحث سبل تطوير الحلول المستقبلية لتعزيز الأمن العالمي.

وبدعم من الوكالات الدولية الرئيسية، تعمل القمة الشرطية العالمية كمحفز للابتكار وتبادل المعرفة وتوحيد جهود وكالات إنفاذ القانون عبر الحدود.

وتهدف الجوائز إلى إبراز إنجازات العاملين في وكالات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، والاحتفاء بالخبراء والمختصّين وقادة الشرطة وكافة العاملين في المجالات ذات الاختصاص، الذين يكرّسون حياتهم من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير العالمية رغم التحدّيات، وكذلك تكريم المنظّمات التي تقدّم حلولاً ذكية متطوّرة للأساليب التي يمكن أن تستخدمها منظّمات إنفاذ القانون في تنفيذ عملها في المستقبل، وتسليط الضوء على الدور المهمّ الذي تلعبه التكنولوجيا في مجال إنفاذ القانون، خاصةً فيما يتعلّق بالتعاون الدولي والتعامل مع تحدّيات الجريمة العابرة للحدود.

وفتحت جوائز القمة الشرطية العالمية باب الترشيح أمام جميع العاملين في وكالات وأجهزة إنفاذ القانون حول العالم ممن يحق لهم التقدّم بملفاتهم وفق شروط وضوابط معيّنة معلنة على الموقع الخاص بالجائزة على شبكة الإنترنت، وشهد عدد المتقدّمين لنيل هذه الجائزة العالمية المهمّة زيادة بنحو 55% مقارنةً بالنسخة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة مجموعة من أبرز الأكاديميين العالميين العاملين في المجال الشرطي وتدريس العلوم الشرطية، ويمرّ المتقدمون للجائزة بعدّة مراحل قبل الوصول إلى المرحلة النهائية التي تضم ثلاثة مرشّحين فقط في كل فئة قبل أن يتم اختيار مرشّح واحد للفوز بالجائزة المخصصة لكل فئة. وفاز بجوائز القمة الشرطية لعام 2024 بفئاتها العشر، شخصيّات ومؤسسات شرطية وجهات إنفاذ قانون من البرازيل وإيطاليا وإسبانيا وكندا والهند وقطر وباكستان والإمارات. و قال النقيب مروان عبدالله الملا، رئيس قسم التفكير الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، ورئيس فريق جوائز القمة، "تشكّل جوائز القمّة الشرطيّة العالميّة فرصة مهمة للاعتراف بإنجازات أفراد مجتمع إنفاذ القانون وتكريمهم؛ ونحن سعداء بإضافة جائزتين جديدتين لهذا العام لتكريم أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، والابتكار في الشركات الناشئة.