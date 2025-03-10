عبدالرحمن العويس: قيادة الإمارات هيأت بيئة داعمة للأطباء المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن توجيهات ودعم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للقطاع الصحي، يؤكد أهمية إرساء منظومة صحية متكاملة على أتم جاهزية وزاخرة بالإمكانات وعوامل التميز، والتي هيأت بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية من المواطنين لبذل طاقاتهم وجهودهم المخلصة، مما صنع الفارق في ترسيخ المكانة التنافسية للدولة بجميع المؤشرات الصحية العالمية.

وأضاف معاليه، في تصريح اليوم بمناسبة " يوم الطبيب الإماراتي" الذي يصادف 11 مارس من كل عام : "نحتفي بيوم الطبيب الإماراتي تقديراً لكوادرنا الطبية المتميزة والإشادة بعطائهم المهني والإنساني المستمر، وتجسيد فخر الوطن بإخلاصهم وحرصهم على صحة وسلامة المجتمع، بما يعكس التزامهم العميق بتقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية، مستثمرين خبراتهم وكفاءاتهم في خدمة الوطن والإنسان".

وأكد معالي العويس أن أطباء الإمارات يشكلون مرتكزاً لمبادرات الوزارة في "عام المجتمع" لتقديم الخدمات الصحية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة ما يسهم في إرساء مجتمع صحي متماسك ومستدام.

وأعرب معاليه عن فخر الوزارة بجميع الأطباء في الدولة الذين يجسدون النبل والأخلاق المهنية السامية في عملهم اليومي، مؤكدين دورهم الحيوي في حماية الصحة العامة، لافتاً إلى أن تميز الأطباء المواطنين يشكل نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة، ليواصلوا مسيرة التميز في القطاع الصحي وتحقيق رؤية الإمارات نحو مجتمع ينعم بالصحة والسعادة.