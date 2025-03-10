الامارات | محمد بن راشد وحمدان بن محمد يلتقيان مؤذن الفريج نهيان الفلاسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤذن الفريج، نهيان عبدالله أبوكدرة الفلاسي، بعد رفعه أذان المغرب في قصر زعبيل أمس.