ختم «رمضان في دبي» يرحّب بالمسافرين القادمين إلى الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

في إطار حملة «رمضان في دبي» التي انطلقت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مع بداية شهر رمضان المبارك، ترحّب إمارة دبي بالمسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطارات دبي بختم يُثبَّت على جوازات سفرهم يحمل شعار «رمضان في دبي». البادرة الترحيبية التي تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي القيام بها للعام الثاني على التوالي، بتثبيت ختم «رمضان في دبي» على جوازات سفر القادمين، والمُصمّم من قبل، «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تأتي في سياق تقليد يبرز تفرّد دبي بالترحيب بزوارها والقادمين إلى الدولة عبر مطار دبي بأسلوب مبدع ومبتكر في هذه المناسبة، ويعكس احتفاء الإمارة بشهر رمضان المبارك، والحرص على التعريف بما تشهده دبي خلاله من فعاليات، تحيي بها أيام وليالي الشهر الفضيل، من محاضرات وندوات وأنشطة ثقافية ورياضية ومجتمعية متنوّعة، تندرج جميعها في إطار الحملة.

يُذكر أن حملة «رمضان في دبي» تجمع كافة المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل، بكل ما يرتبط بهذه المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، تحت مظلة واحدة يتولى الإشراف عليها «براند دبي» بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وعلى مدار الشهر الكريم، لضمان أعلى مستويات التنسيق بينها، وتسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة خلال شهر رمضان المبارك.