إفطار جماعي لسكان دبا الحصن

ابوظبي - سيف اليزيد - دبا الحصن (الاتحاد)

نظم المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن وبلدية دبا الحصن «مبادرة الإفطار الجماعي» لسكان المدينة كافة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تعزيز الألفة والتواصل المجتمعي، والتي ضمت عدداً كبيراً من المسؤولين والأهالي من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

ويأتي تنظيم المبادرة الرمضانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء والتضامن بين أبناء الإمارة الباسمة، وتعزيز بيئة التواصل والتعاون والتسامح خصوصاً في الشهر الفضيل، إلى جانب كسر الحواجز بين السكان والمساهمة في جعل مدينة دبا الحصن «أسرة واحدة لا تتجزأ». واستمتع السكان بالأجواء الرمضانية، حيث تناولوا طعام الإفطار على مائدة مشتركة، بحيث يجلس الجميع معاً على مائدة طويلة تحاكي إفطار عائلة كبيرة، وسط أجواء مليئة بالمحبة والأخوة.

وقال أحمد عبد الله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن: «إن مدينة دبا الحصن تحرص سنوياً على تنظيم إفطار جماعي للسكان كافة بمناسبة الشهر الفضيل، بهدف تعزيز التواصل وتجديد العلاقات الأخوية وغرس المودة بينهم ضمن أجواء أسرية تكرّس مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي».

من جانبه، أكد طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن أن تنظيم مبادرة الإفطار الجماعي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبلدية، بهدف تعزيز قيم الأخوة بين أبناء المدينة الفاضلة، إذ يتميز هذا الحدث بجمع كافة السكان على مأدبة واحدة، مما يعزز التواصل بينهم في جو أسري تسوده المحبة والتآلف في هذا الشهر الكريم.

وتهدف «مبادرة الإفطار الجماعي»، إلى إحياء السنع والموروث الشعبي الأصيل الذي توارثته الأجيال، علاوة على قضاء الأوقات في شهر رمضان المبارك، في تلمس احتياجات المواطنين، وتبادل الآراء والمقترحات التي تعود بالنفع على المدينة الفاضلة، والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للجمهور في مدينة دبا الحصن.

وتزامناً مع يوم المرأة العالمي، نظمت بلدية دبا الحصن إفطاراً رمضانياً لكافة موظفات البلدية بهدف تعزيز التواصل والمحبة بينهن. وضمن جلسات حوارية ملهمة استضافت البلدية نخبة من النساء الإماراتيات الرائدات في أعمالهن، وذلك لتقديم عرض لتجاربهن الناجحة والمتميزة.