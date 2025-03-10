الامارات | «طرق دبي» تطلق الجيل الجديد من خدماتها الرقمية لتحقيق «صفر انتظار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجيل الجديد من سياسة خدمات 360، الرامية إلى تطوير تجربة المتعاملين، عبر تقديم خدمات رقمية متكاملة وسلسة واستباقية، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الحلول الرقمية، بهدف تحويل خدماتها لتصبح ذاتية وتُمكن المتعاملين من الوصول إليها بسهولة عبر القنوات الرقمية المشتركة مثل تطبيق «دبي الآن».

وأكّد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، في بيان صحافي، أمس، التزام الهيئة بتطوير منظومة خدمات حديثة وذكية تلبي تطلعات المتعاملين بكفاءة ومرونة عالية، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، وجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وكذلك المتابعة المستمرة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكداً حرص الهيئة على توظيف التقنيات الذكية، لتطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث تمكنت من تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية تقدم عبر مختلف القنوات الرقمية، وروعي في تصميمها أن تكون مبتكرة وسهلة الاستخدام.

وأضاف الطاير: «أنجزت الهيئة المرحلة الثانية من (سياسة خدمات 360) جرى خلالها تطوير خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وتحويلها إلى خدمات رقمية واستباقية ومتكاملة، وتشكل هذه المرحلة 40% من مجمل خدمات الهيئة»، مشيراً إلى أن التطوير أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وارتفاع مؤشر سعادتهم إلى 98.9%، وتحسين مستوى سهولة الوصول إلى الخدمات بنسبة 96%، وتحقيق صفر انتظار في 82 خدمة، وإلغاء الحاجة إلى الحضور الشخصي لـ63 خدمة، إلى جانب تقليل خطوات الحصول على الخدمات بنسبة 36%، ورفع نسبة توافر الخدمات من خلال توفير خيارات رقمية جديدة بنسبة 61%، وارتفاع نسبة التبني الرقمي إلى 96% في الربع الأخير من عام 2024.

وأوضح أن الهيئة عملت في عام 2024 مع 32 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التكامل في الخدمات، الأمر الذي أسهم في تطوير وتحسين 71 خدمة، ليصبح تقديمها من دون أي متطلبات سابقة، مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ، العام الجاري، تنفيذ المرحلة الثالثة من السياسة ووفقاً للخطة، وسيتم في هذه المرحلة تطوير جميع خدمات الهيئة، وسيسهم ذلك في تحسين تجربة المتعاملين، وتحقيق مستهدفات مؤشرات إسعاد المتعاملين.