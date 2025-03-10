الامارات | امتحانات نهاية الفصل الثاني تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل القاعات الامتحانية طلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، اليوم، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، التي تستمر حتى 19 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تكون مادة الفيزياء أولى محطات سباق الامتحانات لطلبة الـ12 بمختلف المسارات «العام والمتقدم والنخبة».

ووفقاً للبرمجة الزمنية المعتمدة للامتحانات، فقد انتهى الطلاب من تسليم المشاريع والمهام النهائية للمواد الاختيارية، من الثالث إلى السابع من الشهر الجاري، في وقت شددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة وأولياء الأمور بالتعليمات والمواعيد المحددة للاختبارات النهائية لهذا الفصل، لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق أفضل النتائج.

وأكّدت أن طلاب الصف الـ12 في المدارس الخاصة يقدمون امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مع منسقي الفروع المدرسية.

ومنعت الوزارة - ضمن موجهاتها التي رافقت البرمجة الزمنية للامتحانات، واطلعت عليها «الإمارات اليوم» - المعلمين من قراءة أسئلة الامتحانات المركزية باستثناء بعض الحالات، مثل اختبارات الصف الثالث، فيما سمحت فقط بقراءة الأسئلة من دون توضيح الإجابات.

وأفادت الوزارة بأن طلبة الصف الـ12 يؤدون الامتحانات كتابياً وإلكترونياً، لمدة ساعتين ونصف الساعة على فترتين، إذ تم تخصيص الفترة الأولى للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف الساعة، تبدأ من 12 ظهراً إلى 1:30، فيما تأتي الفترة الثانية للاختبار الورقي لمدة ساعة من 1:30 إلى 2:30.

وتطبق اختبارات الصفوف من الخامس إلى الـ12 ورقياً وإلكترونياً، بالحضور الواقعي للمدرسة، حسب المادة والصف، ومن المقرر تطبيق امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الـ12 كتابياً وإلكترونياً فقط، بينما يؤدي طلبة الصفين الثالث والرابع الامتحانات «ورقياً»، بالحضور الواقعي للمدرسة.

واعتمدت الوزارة قائمة من المحظورات على الطلبة داخل قاعات الامتحانات، أبرزها حظر اصطحاب الهواتف المتحركة والأجهزة الذكية والساعات الرقمية داخل قاعات الامتحانات، ومنع الغش بصوره كافة أو المساعدة فيه، ومنع تحميل أي برامج غير مرخصة على أجهزة الامتحان، ومنع استعارة الأدوات من الزملاء أو التحدث مع أي زميل خلال وقت الاختبار.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة بالزيّ المدرسي الرسمي، وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال تأدية الامتحانات.

ووفقاً لجداول الامتحانات المعتمدة، يستهل طلبة الـ12 مسارات «العام والمتقدم والنخبة» اليوم، سباق الامتحانات بمادة الفيزياء، تليها اللغة الإنجليزية في 11 مارس الجاري، ثم اللغة العربية في 12 من الشهر ذاته، ثم التربية الإسلامية يوم 13 منه، تليها الكيمياء يوم 14 منه.

ويؤدي الطلبة الامتحان في مادة الرياضيات الإثنين 17 مارس الجاري، تليها الدراسات الاجتماعية في 18 منه، ليختتموا سباق الامتحانات بمادة الأحياء في 19 مارس.

ويستهل طلبة الـ12 المسار التطبيقي، سباق الامتحانات بمادة العلوم التطبيقية اليوم، تليها اللغة الإنجليزية في 11 مارس الجاري، ثم اللغة العربية في 12 من الشهر ذاته، ثم التربية الإسلامية يوم 13 منه، تليها الرياضيات التطبيقية يوم 17 منه، وأخيراً الدراسات الاجتماعية يوم 18 من الشهر نفسه.

وتُقيّم الوزارة طلبة الحلقة الثانية للمرة الأولى، وتضم الصفوف من الخامس إلى الثامن، بالمشاريع، حيث جاء التقييم بالمشاريع بديلاً عن الامتحانات المركزية في الفصل الدراسي الثاني، باستثناء مادتَي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، حيث يؤدي فيهما الطلبة امتحانين يومَي 13 و18 مارس على التوالي.

ويشمل النظام الجديد أربع مواد رئيسة، تضم اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، حيث سيطلب من الطلبة تقديم مشاريع تعتمد على البحث والاستقصاء والتطبيق العملي بدلاً من أداء امتحانات تقليدية.

• 150 دقيقة زمن الامتحان، بواقع 90 للإلكتروني و60 للورقي.