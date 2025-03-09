محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 10 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

يضم مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في عضويته، معالي محمد عبدالله القرقاوي نائباً للرئيس والعضو المُنتدب للمؤسسة، ومعالي عمر سلطان العلماء نائباً للعضو المنتدب، إضافة إلى عضوية معالي عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، ومعالي مطر محمد الطاير، ومعالي سعيد محمد الطاير، ومعالي هلال سعيد المري، وسعيد العطر، وهدى الهاشمي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، وعائشة عبدالله ميران، وسالم حميد المري، والدكتور عامر أحمد شريف، وعبد الله بن دميثان.

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.