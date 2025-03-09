الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 10 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويضم مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في عضويته معالي محمد عبدالله القرقاوي نائباً للرئيس والعضو المُنتدب للمؤسسة، ومعالي عمر سلطان العلماء نائباً للعضو المنتدب، إضافة إلى عضوية معالي عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، ومعالي مطر محمد الطاير، ومعالي سعيد محمد الطاير، ومعالي هلال سعيد المري، وسعادة سعيد العطر، وسعادة هدى الهاشمي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، وسعادة عائشة عبدالله ميران، وسعادة سالم حميد المري، والدكتور عامر أحمد شريف، وعبد الله بن دميثان.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.